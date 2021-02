07-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Vaccinatie- en deel testlocaties in Groningen gaan maandag weer open”

Groningen - De vaccinatie- en testlocatie in Martiniplaza gaat maandag weer open. Dat laat GGD Groningen weten. Dat schrijft oogtv.nl

Zondag bleven alle locaties in de provincie gesloten maar voor maandag vindt men het verantwoord om verschillende locaties weer te openen. De vaccinatielocatie in Martiniplaza is geopend van 09.00 tot 17.00 uur. De testlocaties in Martiniplaza en aan de Europaweg zijn open vanaf 09.00 tot 16.30 uur. De testlocaties in Uithuizen, Stadskanaal en Winschoten zijn vanaf 10.00 uur geopend. De teststraten in Delfzijl, Grijpskerk en Veendam blijven vooralsnog gesloten.





Doordat de locaties zondag gesloten waren vanwege de weersomstandigheden kwamen in de provincie zo’n 900 afspraken te vervallen. De GGD roept de mensen op om zelf een nieuwe afspraak te maken.