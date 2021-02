In Friesland geldt sinds zaterdagavond wel een vaarverbod, meldt Omrop Fryslân . Het vaarverbod is bedoeld om ijs te laten groeien zodat Friezen kunnen schaatsen, zegt de regionale omroep. Het vaarverbod geldt daar niet voor vaarwegen die gebruikt worden door de beroepsvaart.

'Water warmer dan normaal'

Van een vaarverbod komt het op de Groninger diepen voorlopig dus niet. 'Het water in de grachten is gemiddeld warmer dan normaal en bovendien gebruikt de beroepsvaart ze', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Ook spuit het waterschap water in de grachten. Hierdoor zijn er onderstromingen.'Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord