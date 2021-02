08-02-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Qbuzz: Busritten weer hervat

Groningen - Qbuzz legt zondagavond vanaf 21:00 uur het busverkeer stil. Dat laat het bedrijf weten op haar website.

“Vanwege de weersomstandigheden is het momenteel niet meer veilig en verantwoord om nog langer door te rijden.“ Reizigers wordt geadviseerd om de website en Twitter van Qbuzz in de gaten voor de actuele situatie en meer nieuws over maandag 8 februari.



Update 21:40 uur:

Qbuzz laat weten dat ook maandagochtend er geen bussen zullen rijden. Na verwachtig zal er maandagochtend rond 10:15 uur een update over de dienstregeling op de site van Qbuzz verschijnen.



Update 08-02-21:

11.45 – QBuzz: Informatieborden werken pas weer correct na 13.00 uur

Momenteel kunnen de reisplanner en de digitale borden bij de halte de data over het busvervoer niet verwerken. Dat meldt busvervoerder Qbuzz maandagochtend. Volgens de vervoerder is de reisplanner nar 13.00 uur weer actueel en worden de ritten vermeld die op dat moment rijden, inclusief eventuele vertraging. Aldus OOgtv

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.