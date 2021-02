07-02-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Qbuzz: “De bussen stoppen met rijden om 21.00 uur“

Groningen - Qbuzz legt zondagavond vanaf 21:00 uur het busverkeer stil. Dat laat het bedrijf weten op haar website.

“Vanwege de weersomstandigheden is het momenteel niet meer veilig en verantwoord om nog langer door te rijden.“ Reizigers wordt geadviseerd om de website en Twitter van Qbuzz in de gaten voor de actuele situatie en meer nieuws over maandag 8 februari.







