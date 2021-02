07-02-2021, 112Groningen.nl & Sikkom (Bron)

Onschuldig dolletje in sneeuw eindigt in twee trappen tegen hoofd

Groningen - Acht studenten zijn aan het einde van de middag onschuldig een beetje aan het dollen in de sneeuw bij de Vissersbrug en het Lage der A. Dat schrijft stadsblog Sikkom zondag op haar website.