Maandag code oranje: “Ga niet de weg op”

Groningen - Voor de provincie Groningen geldt maandag een code oranje. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om maandag in de ochtend niet de weg op te gaan. Dat meldt oogtv.nl

Zondag geldt er tot middernacht voor heel Nederland een code rood. Het weeralarm wordt om middernacht ingetrokken waarna er voor het hele land een code oranje geldt tot maandagmiddag 12.00 uur. Code oranje wordt afgegeven vanwege de uitgebreide gladheid.





Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om maandagochtend niet de weg op te gaan. Volgens de rijksdienst blijven de rijomstandigheden met name in het Noorden en midden van het land gevaarlijk. Mensen die toch de weg op moeten, omdat ze een cruciaal beroep uitoefenen, wordt geadviseerd om de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en om de rijstijl aan te passen. “Rijd langzaam, houd afstand en rem rustig”, aldus een woordvoerder.





