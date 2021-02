07-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Arriva: “We staken het treinverkeer in Groningen en Friesland tot nader order”

Groningen - Arriva legt zondagavond het treinverkeer in de provincies Groningen en Friesland tot nader order stil. Dat laat het bedrijf weten op Twitter. Dat schrijft oogtv.nl

Het bedrijf startte zondagochtend rond 10.00 uur de dienstregeling op. Overdag had men te maken met kleine storingen, waaronder een wisselstoring tussen Appingedam en Delfzijl. Rond 18.15 uur liet het bedrijf weten dat het treinverkeer toch stilgelegd gaat worden. “Er zijn op dit moment teveel storingen waardoor het onmogelijk is om een dienstregeling aan te kunnen bieden”, laat het bedrijf weten. Het is onbekend wanneer de treinen weer gaan rijden.





De treinen van de NS rijden zondag de hele dag al niet vanwege diverse storingen op de trajecten.