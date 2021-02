07-02-2021, Thijs Huisman, Robin Feunekes, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Nacontrole bij een woning in Zeegse (Video)

Zeegse (Drenthe) - De brandweer van Vries en een hoogwerker uit Assen moesten zondagmiddag omstreeks half vijf in actie komen voor een nacontrole aan de Hoofdweg in Zeegse.

Bij aankomst hebben brandweerlieden een nacontrole uitgevoerd in een woning. De ter plaatse gekomen hoogwerker is uiteindelijk niet ingezet. Wat er precies heeft gebrand is onbekend. Na ongeveer 50 minuten kon de brandweer weer retour richting de kazerne.