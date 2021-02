07-02-2021, Ingezonden bericht: VV Nieuw Roden

Opnieuw vandalisme gepleegd bij v.v. Nieuw-Roden

Nieuw-Roden - V.V. Nieuw Roden is helaas zondagmiddag opnieuw slachtoffer geworden van vandalisme. Er werd poging gedaan tot brandstichting.

De opgeroepen brandweer hoefde dankzij snel ingrijpen niet ingezet te worden. Het is niet bekend wie de daders van de brandstichting zijn. Heeft u iets gehoord of weet u meer over de mogelijke daders, neem dan z.s.m. contact op met marcelvanduinen22@hotmail.com of stuur ons een persoonlijk bericht !