07-02-2021, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl & Oogtv (Bron)

Brand in woning door bewoners geblust in Groningen

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagmiddag gealarmeerd voor een melding van een woningbrand aan de Tressenplaats in de wijk Helpman-Oost.

Bij aankomst van de brandweer was de politie al bij de desbetreffende woning aan de deur om informatie over de brand te krijgen. In een portiekwoning was een kleine brand ontstaan. Bewoners hadden zelf al de brand geblust. Brandweerlieden hebben in de woning een nacontrole uitgevoerd.





Vermoedelijk stond een olielampje in de woning in brand. De schade in de woning is gelukkig beperkt gebleven. Na 20 minuten konden de hulpdiensten weer inpakken en retour naar de kazerne.