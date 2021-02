07-02-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Arriva houdt wissels warm om te blijven rijden (Video)

Winschoten - Bij het station in Winschoten worden momenteel de wissels van het spoor handmatig warm gehouden.

Dat wordt gedaan zodat Arriva haar treinen kan laten blijven rijden. De wissels worden handmatig warm gehouden met behulp van een gasbrander. Het is niet bekend of de treinen hier hinder van ondervinden.





Vanochtend:

Arriva hervatte vanochtend om 10.00 uur in Groningen en Friesland het treinverkeer. De treinen van de NS rijden voorlopig nog niet vanwege de gevallen sneeuw.