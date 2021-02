07-02-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

“Hard werken om de landingsbaan sneeuwvrij te houden, en dat lukt goed”

Groningen - Op Groningen Airport Eelde wordt zondag door sneeuwploegen hard gewerkt om de landingsbaan sneeuwvrij te houden. Volgens een woordvoerder lukt dat goed. Dat schrijft oogtv.nl

“We hebben op dit moment in Eelde te maken met lichte sneeuwval”, vertelt woordvoerder Lizette van Dijken. “Onze ploegen zijn daarom druk bezig om de baan sneeuwvrij te houden en ook om te controleren op gladheid.” Volgens Van Dijken is dat belangrijk. “We hebben vandaag geen commerciële vluchten in de planning staan maar de luchthaven is wel gewoon geopend. Dit betekent dat solo-vluchten, lesvluchten en medische vliegbewegingen mogelijk zijn maar ook opereren we als uitwijkluchthaven. Als een toestel bijvoorbeeld niet op Eindhoven of op Schiphol kan landen dan kunnen ze een beroep doen op onze faciliteiten.”