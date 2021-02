07-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

“In de middag nieuw sneeuwgebied met matige sneeuwval, later in de week strenge vorst”

Groningen - De verwachting is dat in de middag een nieuw sneeuwgebied Groningen gaat bereiken waarbij matige sneeuwval mogelijk is. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Het is zondag een ongewone dag”, vertelt Kamphuis. “Een ijskoude wind, temperaturen die de hele dag rond de -5 graden liggen en lichte sneeuw bepalen het weerbeeld. Later in de middag activeert het sneeuwgebied en kan het af en toe matig gaan sneeuwen. De noordoostenwind is vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. In de nacht naar maandag neemt de wind iets af en later in de nacht wordt het droger. De minimumtemperatuur komt rond de -7 graden te liggen.”