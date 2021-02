07-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Arriva start treinen op, NS rijdt voorlopig niet en adviseert reis uit te stellen tot morgen

Groningen - Arriva start vanaf 10.00 uur in Groningen en Friesland het treinverkeer weer op. De treinen van de NS rijden voorlopig nog niet vanwege de gevallen sneeuw. Dat schrijft oogtv.nl

Volgens spoorbeheerder ProRail zijn er teveel storingen om het treinverkeer op te kunnen starten. In het land zijn er met name veel wisselstoringen. Om te voorkomen dat wissels bevriezen wordt gebruik gemaakt van wisselverwarming. Deze verwarming werkt op gas. Door de harde wind en de stuifsneeuw is de verwarming bij veel wissels uitgevallen waardoor ze bevroren zijn. Wanneer de treinen van de NS weer gaan rijden is onbekend. Een woordvoerder van de NS adviseert reizigers om hun reis uit te stellen tot maandag. “Maar ook maandag verwachten we geen volledige dienstregeling aan te kunnen bieden.” Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanners goed in de gaten te houden.





Bussen Qbuzz en Arriva

De bussen van Qbuzz in Groningen rijden zoveel mogelijk volgens de dienstregeling. Volgens een woordvoerder is er wel rituitval mogelijk. In Drenthe zijn de problemen groter omdat er daar meer sneeuw is gevallen. Reizigers wordt geadviseerd om voor hun reis de reisplanner te checken. In Friesland rijden de bussen van Arriva niet. Dat geldt ook voor de lijnen tussen Groningen en Friesland. Ook rijdt de bus tussen Groningen en Leer niet.





Snelwegen

Rijkswaterstaat werkt hard om de wegen in het Noorden begaanbaar te houden. Tot nu toe lukt dat goed. Uit gegevens van de strooikaart blijkt dat Rijkswaterstaat met tientallen voertuigen de weg op is. Een gebied met lichte sneeuwval trekt zondagochtend over Groningen. De verwachting is dat het tot het middaguur blijft sneeuwen, daarna wordt het droger.





Sneeuw