07-02-2021, Rijkswaterstaat

Hefbruggen in storing

Aduard - Hefbruggen in Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd hebben het zwaar, er zijn problemen met het opengaan. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen nog wel even duren.

Alleen de scheepvaart heeft er last van. Automobilisten kunnen gelukkig gewoon over de bruggen. Monteurs zijn ter plaatse voor reparatie. Twitter