07-02-2021, Remco v/d Berg 112Groningen & Redactie M. Nuver

Grote tak over de weg in Bedum

bedum - Een stormschade zondagmorgen om 11:40 uur op de Thesingerweg in Bedum. Een grote tak lag over de weg heen, deze blokkeerde de hele rijbaan.

Door de sneeuwval worden takken zwaar. Brandweer Bedum kwam ter plaatse en heeft de boomtak in stukken gezaagd. Toen de weg weer vrij was keerden de brandweerlieden terug naar de kazerne in Bedum.