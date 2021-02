07-02-2021, Julian Spa 112Groningen

Stormschade in Ter Apel

Ter Apel - Stormschade aan de Viaductstraat in Ter Apel. Zondag om 11:40 uur werd de brandweer van Ter Apel opgetrommeld via hun pagers.

Ter plaatse lag een boom omver. Met man en macht hebben ze de takken weer opgeruimd zodat ze kort erna aan de warme chocolademelk of koffie konden op de kazerne in Ter Apel. Het is ijs en ijskoud in de hele Provincie. Het valt niet mee om in deze siberische temperaturen te werken.