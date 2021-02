08-02-2021, Marc Dol - 112Groningen

Ontsnapte dieren weer veilig achter een hek

Stadskanaal - Onbekenden hebben dit weekend het hek bij de dierenweide aan de Manegelaan in Stadskanaal doorgeknipt.

De dieren die in het verblijf verbleven, emoes en damherten, zijn door een gat van ongeveer drie meter ontsnapt. De emoes zijn inmiddels gevonden. De herten lopen nog door de straten. De politie adviseert de herten met rust te laten.

Update 08-02-21: De 9 dieren die in de nacht van zaterdag op zondag ontsnapt waren uit de Dierenweide in Stadskanaal zijn weer allemaal veilig teruggekomen. Het hek is gemaakt.