07-02-2021, Groningen

Stormschade door winters weer

Winschoten - Een melding van een stormschade zondagmorgen rond 10:30 uur aan de Dwingelooweg in Winschoten.

Ter plaatse bleek een boom te zijn omgevallen in een tuin. Door twee tuinen heen lagen de takken. De brandweer heeft vakkundig de boom opgeruimd. Het is snijdend koud in Winschoten verteld de verslaggever.