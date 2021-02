07-02-2021, Diverse fotografen 112Groningen

Sfeerfoto`s: Sneeuwval in Groningen (Updates)

Groningen/ Winschoten/ Veendam - Velen hadden bergen sneeuw verwacht. Velen kochten zaterdag speciaal nog even een slee. In Groningen viel de sneeuwval tot nu toe tegen. Veel mensen reageren op Twitter van `is dit alles` ! Ze zijn wat teleurgesteld.Later zondag viel er nog veel bij.

Veel weer websites hadden het er maar druk mee de laatste dagen voor het weekend, velen krabbelden vrijdagavond al wat terug voor het noorden van het land. Groningen kreeg de restjes zoals het zondagmorgen leek. In Eelde viel al wat meer(zie foto). Wie weet komt er nog meer sneeuwval. Het is wel erg koud en code rood blijft. Ga alleen de weg op als het moet is het advies. In tuinen in Veendam was het door de wind plaatselijk 12 cm.

Positief

Voor de ijsvloer in Groningen is dit wel mooi. Weinig sneeuw betekent een strakke ijsvloer in vele gevallen op onze natuurijs. Alleen door de wind kan het ijs wel golven. Kleed je goed aan.

Update: Zondagmiddag sneeuwde het nog behoorlijk bij.

Video en Twitter divers