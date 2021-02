06-02-2021, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Strooiwagens massaal op pad in provincie, code rood vanaf zaterdagavond

Groningen - Vanaf 18:00 uur vanavond zijn de strooiwagens van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen weer massaal de weg opgegaan.

Diverse strooiwagens zijn vanavond vertrokken vanaf het steunpunt van Rijkswaterstaat in Leek om door de provincie Groningen te gaan strooien. Rond acht uur werden strooiwagens voorbereid bij het steunpunt in Leek. Deze wagens gaan later vanavond en vannacht door de provincie Groningen om te gaan strooien. Rijkswaterstaat heeft op het steunpunt aan de A7 in Leek vier strooiwagens met sneeuwschuiver klaar staan. Bij hevige sneeuwval kunnen ze opschalen tot in totaal tot 12 combinaties.





Ook vanuit het steunpunt in Kolham en vanuit Winschoten zijn strooiwagens vanavond de weg opgegaan. De Gemeente Groningen is ook met meerdere auto's de stad Groningen ingetrokken om te strooien.





Vooralsnog is er in de stad Groningen weinig tot geen sneeuw gevallen vanavond. Op andere plekken in de provincie is het al wel gaan sneeuwen. Wel heeft het KNMI code rood afgegeven voor het hele land in verband met de verwachte sneeuwval. Naar verwachting zal het pas vannacht tegen vier uur gaan sneeuwen in onze provincie.

