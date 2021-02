06-02-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Verdachte moord op Els Slurink uit Groningen is oud-veelpleger. Zijn naam zat al in politiedossier

Groningen - De 44-jarige man die vrijdag is opgepakt voor de moord op Els Slurink (33) in 1997 in Groningen is een veelpleger uit die tijd in Groningen.