Verdachte(44) moord op Els Slurink langer vast

Groningen - De 44-jarige man die vrijdag is opgepakt voor de moord op Els Slurink (33) in 1997 in Groningen is een veelpleger uit die tijd in Groningen.

Het gaat om Jahangir A. uit de Noord-Brabantse gemeente Geldrop. De naam van de man komt voor het in het politiedossier over Els Slurink. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden en De Telegraaf.





De advocaat van A. is om een reactie gevraagd, maar wil in dit stadium nog niet reageren. De man zit onder beperkingen vast en mag met niemand behalve zijn advocaat contact hebben. A. werd vrijdag opgepakt na een grote, landelijke campagne van de politie waarin aandacht werd gevraagd voor de Groninger cold casezaak.





A. staat op lijst met veelplegers

In het politiedossier van de moord op Slurink is een lijst met veelplegers uit die tijd opgenomen. Op deze lijst staat de naam van A. vermeld. Ook die van zijn jongere broer staat op de lijst. De lijst is opgenomen in een deel dat gaat over het ‘scenario insluiping’. Dat was het scenario dat Els Slurink in haar woning aan het Van Brakelplein in 1997 was vermoord omdat ze een inbreker betrapte. Dat scenario werd nooit uitgewerkt, zo staat in het dossier, omdat de recherche niet geloofde dat het een reëel scenario was. Er waren namelijk geen braaksporen in de woning aangetroffen.









Update: De man blijft langer vastzitten is dinsdag besloten.