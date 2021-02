06-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Rijkswaterstaat: “Wij zijn er klaar voor, strooiwagens en personeel staan klaar”

Groningen - Rijkswaterstaat zegt klaar te zijn voor dat wat gaat komen. Op vragen van OOG Tv meldt de dienst er in het Noorden tientallen strooiwagens klaar staan.

“We hebben ons zo goed mogelijk proberen voor te bereiden”, vertelt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “Zo hebben we er voor gezorgd dat onze zoutloodsen in het Noorden helemaal gevuld zijn. Daarnaast hebben we personeel en materieel klaar staan.” Hoeveel strooiwagens er paraat staan in het Noorden kan Van der Meer niet precies zeggen. “Landelijk gaat het om 350 tot 400 voertuigen, hier in het Noorden om enkele tientallen. Deze wagens hebben we behalve met een strooibak ook uitgerust met een sneeuwschuiver. Mocht het overigens nodig zijn dan kunnen we extra wagens inschakelen, we hebben de ruimte om op te schalen.”





Van der Meer geeft aan dat de situatie op dit moment al constant gemonitord wordt. “Op diverse plekken in het Noorden hebben we meetpunten waar we de temperatuur van het asfalt af kunnen lezen. Als we zien dat deze onder een bepaalde waarde dreigen te komen dan gaan onze strooiwagens al rijden. Wat er verder gaat gebeuren is onduidelijk. Krijgen we sneeuw? Hoeveel sneeuw komt er? Ik heb begrepen dat dat vragen zijn die op dit moment moeilijk te beantwoorden zijn, maar het belangrijkste is dat wij paraat staan.”





Vanwege de verwachte weersomstandigheden heeft het KNMI voor het hele land een weeralarm afgegeven.

Met dank aan OOGTV.nl