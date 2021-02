06-02-2021, Jordi Haverdings - infoLeek.nl

'Hamstergedrag' in supermarkten wegens verwachte sneeuwval zorgt voor lege schappen

Leek - In de supermarkten is het erg druk en wordt sinds gisteren behoorlijk gehamsterd vanwege de verwachte sneeuwval en kou de komende week. Van boerenkool tot groentes en brood, er wordt massaal ingekocht.