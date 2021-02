06-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD Groningen: “Test- en vaccinatielocaties zondag gesloten, plan zelf nieuwe afspraak in”

Groningen - Vanwege het weeralarm, dat zondag voor Groningen geldt, zijn alle test- en vaccinatielocaties in de provincie gesloten. Mensen moeten zelf een nieuwe afspraak inplannen.

"Eigenlijk is het wel logisch", laat GGD-woordvoerder Kirsten Smit weten. "Bij een weeralarm is het advies om niet de straat op te gaan. Alleen als het echt nodig is. Dan moet je denken aan situaties waarbij iemand een hartinfarct krijgt of op het punt staat om te bevallen. Omdat er bij code rood gevaar is, hebben we besloten al onze test- en vaccinatielocaties te sluiten."





Mensen die voor zondag een afspraak hebben worden niet afgebeld. "Nee, dat is geen doen. Het gaat zondag om in alleen Groningen al om 900 afspraken. Die kunnen we onmogelijk allemaal bij langs gaan. Daarom hopen we dat mensen dit bericht lezen en dat ze weten dat hun afspraak niet door gaat." De boodschap daarbij is dat mensen zelf een nieuwe afspraak in moeten plannen. "Ga dat nu niet gelijk doen. We weten niet hoe lang het weeralarm geldt dus wacht op een moment waarbij je zelf denkt dat het weer mogelijk is om de straat op te gaan en plan dan een afspraak in."

