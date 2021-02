06-02-2021, KNMI.nl/ Bron

Code Rood: Zondag sneeuwjacht en snijdend koud

Landelijk - Zondag is er voor het hele land code rood (weeralarm) van kracht voor sneeuw in combinatie met veel wind en lichte tot matige vorst. Dat zegt het KNMI.

Zaterdagavond gaat het in het zuiden sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. Komende nacht en zondag overdag breidt de sneeuw zich noordwaarts uit over de rest van het land.

In totaal valt er op veel plaatsen ongeveer 10 cm, in het (zuid)oosten lokaal 15 cm. In het noorden van het land en in Zuid-Limburg valt 2-5 cm.

Update: In Groningen valt sowieso minder sneeuw.

Meer op KNMI