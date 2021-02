06-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Test- en vaccinatielocaties GGD alleen dicht bij code rood

Groningen - De GGD gaat test- en vaccinatielocaties sluiten als er in een regio code rood wordt gegeven. Tot die tijd blijven zoveel mogelijk locaties open.

Wel kunnen de GGD’en besluiten om zelf een locatie te sluiten door de weersomstandigheden. Mocht een GGD dit besluiten dan worden de mensen die een afspraak voor deze locatie hadden geïnformeerd per telefoon of sms. Mensen die zich vanwege de verwachte weersomstandigheden ongemakkelijk voelen om naar een test- of vaccinatielocatie te gaan kunnen contact opnemen met de GGD.

“Mocht het vanwege mogelijke lange wachttijden of andere omstandigheden dit weekend niet lukken het callcenter te bereiken, dan kan hierover ook na het weekend nog contact op worden genomen met de GGD. Niemand moet zich verplicht voelen de straat op te gaan”, schrijft de GGD.

Nederland krijgt dit weekend te maken met invallende vorst. Dit gaat gepaard met een krachtige oostenwind en sneeuwval. Vanaf komende avond en nacht geldt er voor het hele land, met uitzondering van Groningen, Friesland en de Waddeneilanden, code oranje. Bij code rood is er sprake van een weeralarm. “De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn”, aldus het KNMI. Vooralsnog is van een weeralarm nog geen sprake.