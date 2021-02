06-02-2021, Henk Frans 112Groningen.nl & Melarno Kraan & ingezonden

Kleine boom valt op weg bij Scheemda

Scheemda - De eerste stormschade in onze provincie is een feit. Om 11:56 uur werd de brandweer van Scheemda opgetrommeld voor deze melding.

Op de Kolkenweg was een kleine boom over de weg gewaaid. De brandweer van Scheemda had de weg snel weer vrij. Daarna gingen ze weer terug naar de kazerne voor een warme kop koffie.