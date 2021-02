06-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Weekendweer: “Minder sneeuw in Groningen en erg koud”

Groningen - Iedereen was het erover eens, maar nu opeens is men voorzichtig in Groningen(eerst zien dan geloven! /// De kans op veel sneeuw in Groningen neemt af. Dat zei OOG weerman Johan Kamphuis zaterdagavond aan de hand van de laatste waarnemingen.

“De sneeuwstoring vanuit het zuiden lijkt boven het midden van het land stuk te lopen waardoor de kans op sneeuw zondag verder is afgenomen”, aldus Kamphuis. “Het lijkt hooguit om wat lichte sneeuw te gaan, maar al te veel zal het wellicht niet voorstellen”.Zegt Oogtv De theorie van Kamphuis wordt gesteund door het KNMI. Het weerinstituut heeft voor heel Nederland code oranje in de nacht naar zondag en verder de hele dag afgegeven behalve voor Groningen, Friesland en de Waddeneilanden. Daarvoor geldt slecht code geel vanwege gladheid. In de rest van het land kunnen sneeuwduinen ontstaan door de harde wind. Het wordt wel koud in Groningen. Zaterdag is een overgangsdag, maar vanaf zondag is het minstens een week echt winters. Zondag vriest het vijf graden, maar er staat zo veel wind dat het veel kouder aanvoelt. De dagen daarna gaat de wind wat liggen en vriest het overdag licht tot matig en in de nacht matig tot streng. Zonder sneeuw is dat ideaal voor de schaatsliefhebbers, omdat de ijsvloer dan snel groeit. Volgend weekeinde volgt volgens Kamphuis een aanval op het winterweer. Update: In Groningen komt er minder sneeuw dan men eerst had verwach.