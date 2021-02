06-02-2021, 112Groningen.nl & Instagram: Pol_Groningenwest

Materiële schade bij eenzijdig ongeval in Groningen

Groningen - Vrijdag aan de begin van de avond is een bestuurder van een personenauto de macht over het stuur verloren in Groningen.

De bestuurder raakte hierdoor van de weg en reed door een hek een industrieterein op. Bij het ongeluk raakte er niemand gewond. Wel raakte het voertuig en het hekwerk zwaar beschadigd. De politie is ter plaatse geweest en heeft het ongeluk afgehandeld. Het is niet bekend of het voertuig is afgesleept door een berger.





