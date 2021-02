05-02-2021, 112Groningen.nl & Politie.nl

Verdachte aangehouden in onderzoek naar de dood van Els Slurink

Groningen - De politie heeft op vrijdag 5 februari een 44-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink in 1997.

De aangehouden man staat ingeschreven als inwoner van de plaats Geldrop. De verdachte zit in alle beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en deze verdachte. Het onderzoek gaat verder.



Els Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 om het leven gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Ze overleed als gevolg van een steekwond, recht in haar hart. De afgelopen 24 jaar hebben alle onderzoeksinspanningen nog altijd niet tot de oplossing van deze zaak geleid. Het bleef al die tijd onduidelijk wat er in de woning van Els Slurink is gebeurd en wat de aanleiding voor haar dood is geweest. Het onderzoek naar haar dood zal niet gesloten worden tot een dader aangewezen kan worden. Uiteindelijk wil de politie niets liever dan de vragen van de nabestaanden kunnen beantwoorden.