⚠ | Moet je vannacht of morgenochtend de weg op in Friesland of Groningen? Houd dan rekening met #gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en lokale sneeuwval. Er is ook kans op ijzel. Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan. (📸: archief) pic.twitter.com/RmnJSBNJ0u