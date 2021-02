05-02-2021, Martin Nuver 112Groningen

Pan op vuur: Man lichte brandwonden aan hand

Groningen - Vrijdagmiddag om 14:50 uur een melding woningbrand aan de Bosboom-Toussaintstraat in Groningen.

Ter plaatse bleek een vergeten pannetje op het vuur voor rookontwikkeling te zorgen. Ook raakte de bewoner lichtgewond aan zijn hand toen hij de pan wilde weghalen verbrandde hij zich eraan.

De pan werd in de achtertuin gegooid. De man werd even gecontroleerd in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De brandweer controleerde de woning nog even en keerde terug naar de kazerne.