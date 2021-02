05-02-2021, Michael Huising & Annet Vieregge & Rtvnoord.nl bron tekst

Scheemda: Aanhanger met koeien belandt in sloot

Scheemda - Op de A7 ter hoogte van Scheemda is vrijdagmiddag de aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. In de aanhanger zitten koeien. Meldt Rtvnoord.nl