De aanhanger schoot los van de vrachtwagen, reed door de berm en ligt nu in een sloot.

Dierenarts is onderweg

De brandweer is opgeroepen om te helpen met het bevrijden van de dieren. Ook is er een dierenarts gebeld om de beesten te controleren. Daarnaast komt er een veewagen om de koeien verder te vervoeren. De chauffeur is zoals het nu lijkt ongedeerd gebleven.

Update 18:20 uur:

Aangezien de hulpdiensten tijdens de berging ruimte nodig hebben, is momenteel de A7 tussen Scheemda en knooppunt Zuidbroek volledig afgesloten. Verkeer vanuit Winschoten moet omrijden via de N362. De werkzaamheden zijn nog steeds in volle gang.





Update 21:20 uur:

In de aanhanger zaten 11 koeien, deze zijn allemaal door de hulpverleners en het transportbedrijf uit de aanhanger gehaald. Helaas kwam de hulp voor 1 koe te laat. De berging is gaande en gaat nog even duren. Tot die tijd blijft de A7 dicht.

Rtvnoord

Twitter Wis_JeroenB En Melarno Kraan