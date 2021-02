05-02-2021, Michael Huising 112Groningen

Gaslek in Annen snel onder controle

Annen - Brandweer Annen moest vrijdagmorgen om 11:05 uur uitrukken voor een gaslek bij De Hoek in Annen. Ter plaatse was een fors gaslek ontstaan door graafwerkzaamheden in de straat.

De omgeving werd afgezet door politie en brandweer. De brandweer bleef standby totdat Enexis het lek had gedicht en het gevaar was geweken. Daarna keerden de brandweer terug naar de brandweerpost.