05-02-2021, Michael Huising 112Groningen

Fors gaslek in Bareveld na graafwerkzaamheden

Bareveld - Brandweer Gieten moest vanmorgen uitrukken voor een gaslek in Nieuwediep Bareveld. Ter plaatse was een groot gaslek ontstaan door graafwerkzaamheden.

De omgeving werd ruim afgezet. De brandweer bleef standby totdat Enexis het lek had gedicht. Daarna keerden de brandweerlieden terug naar de kazerne.