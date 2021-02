04-02-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman, Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Keukenbrand in seniorencomplex door bewoners geblust (Video)

Eelde - De brandweer van Eelde werd donderdag omstreeks 17:23 uur opgeroepen voor een nacontrole bij een seniorencomplex aan de Stoffer Holtjerweg in Eelde.

Bij aankomst van de brandweer bleken er verschillende rookmelders af te gaan. De brandweer is bij het complex naar binnen gegaan. Er bleek een kleine keukenbrand te hebben gewoed in een appartement. De bewoners hadden zelf de brand geblust. Na een nacontrole is de brandweer retour gegaan naar de kazerne.





Het is niet bekend hoeveel schade er is ontstaan. Stichting Salvage is opgeroepen en zal ter plaatse gaan komen.





Video: