04-02-2021, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Korte commotie om stoom van douchecabine

Groningen - De Groninger brandweer werd donderdagmiddag gealarmeerd voor een melding van een woningbrand aan de Reviusstraat in de Wijert-Zuid.

Meerdere buurtbewoners hoorden een brandmelder afgaan en zagen vermoedelijk rookontwikkeling. Hierop hebben zij de brandweer gebeld die met een tankautospuit en een hoogwerker met spoed ter plaatse kwamen.





Bij aankomst van de hulpdiensten was er nog veel onduidelijk over waar de brand zou zijn en wat er eventueel in de brand zou staan. Brandweerlieden en politieagenten hebben bij verschillende portieken aangebeld en gevraagd of er brand was.





Uiteindelijk wist een bewoner van een portiekwoning te vertellen dat stoom van een douchecabine voor een piepende rookmelder en stoom had gezorgd. Er bleek dus geen sprake te zijn van een daadwerkelijke brand. Hierop keerden de hulpdiensten weer retour naar hun post.