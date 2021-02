04-02-2021, OM.nl

OM: psychiatrisch onderzoek naar verdachte dodelijke dollemansrit

Groningen - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft zojuist de rechtbank in Groningen verzocht tot het opmaken van een psychiatrisch rapport van een 26-jarige man uit Groningen

Hij reed op 14 augustus 2020 in Spijk, gemeente Delfzijl, een fietser dood reed tijdens een half uur durende dollemansrit. Subsidiair eist de zaaksofficier een gevangenisstraf van zes jaren tegen de verdachte.

Daarnaast vordert de officier de maximale ontzegging van de rijbevoegdheid, namelijk voor de duur van 10 jaren.

Volgens de officier was de verdachte gaan autorijden onder invloed van amfetamine en was hij hevig geïrriteerd door conflicten met zijn naasten, omdat hij steeds verloor met de game ‘Call of Duty’, die hij ervoor thuis had zitten spelen, en over het verloop van zijn leven in het algemeen.

Spoor van schade

“Tijdens de dollemansrit heeft hij één man doodgereden en één vrouw bijna. Hij heeft meerdere bijna-ongelukken veroorzaakt en een spoor van schade achter zich gelaten in de omgeving Uithuizermeeden. Hij is telkens doorgereden, heeft uiteindelijk zijn eigen auto de greppel in laten rijden en is toen thuis gaan wachten op de politie”, aldus de officier.

De man wordt verdacht van doodslag, poging tot doodslag, het verlaten van een plaats van ongeval met een dodelijk slachtoffer, rijden onder invloed van amfetamine en vernieling van goederen tijdens de dollemansrit. De man veroorzaakte onder meer schade aan een woning en aan een bushalte.

Wegspringen

Tientallen getuigen verklaren hoe de verdachte ’s middags rond drie uur ‘als een idioot’ door de omgeving en verschillende dorpskernen reed en zeer gevaarlijk inhaalde. Tegenliggers moesten remmen en uitwijken om botsingen te voorkomen.

Na de dodelijke aanrijding met de fietser reed de verdachte met hoge snelheid in zijn zwaar beschadigde auto verder naar het centrum van Uithuizermeeden. Daar kon een instappende buspassagier net op tijd wegspringen toen hij de bus aan de rechterkant – over de stoep – inhaalde. Daarbij raakte hij een prullenbak zo hard dat de betonnen voet uit het trottoir werd gerukt en hij onderdelen van zijn auto verloor.

Meldkamer

De officier: “Verschillende getuigen verklaren een zwarte Golf zeer gevaarlijk te hebben zien rijden in de omgeving. De Golf had een grotendeels verbrijzelde voorruit. Uit de getuigenverklaring en later opgenomen aangifte blijkt dat de passagier bij de bushalte stond te wachten, toen opeens een donkere auto met hoge snelheid de stoep op kwam rijden. Ze wist nog net op tijd de bus in te springen en ze voelde de auto achter haar langs rijden.”

De verdachte reed na het dodelijke ongeval verder in de richting van zijn huis. Vlakbij zijn huis liet hij zijn auto een greppel in rijden en ging te voet verder naar huis. Om 15.27 uur belde hij zelf naar de meldkamer en zei hij dat hij zichzelf wilde aangeven omdat hij net ‘een paar goeie ongelukken heeft veroorzaakt’. Toen hing hij vervolgens ook alweer op omdat de politie allang voor zijn deur stond naar aanleiding van alle meldingen over het rijgedrag van verdachte en het aantreffen van de auto in de greppel.

Amfetamine

Uit bloedonderzoek bleek dat verdachte onder invloed verkeerde van amfetamine. In het eerste verhoor vertelde hij dat hij thuis aan het gamen was. Hij zat Call of Duty te spelen en hij verloor steeds. Hij had speed gebruikt. En hij raakte ‘gek in zijn hoofd’. Hij ging autorijden om te kalmeren. De officier: “Hij wist dat hij niet auto mocht rijden omdat zijn rijbewijs was ingenomen.”

De officier: “Op grond van de bewijsmiddelen in dit dossier stel ik vast dat sprake is geweest van uiterst gevaarzettend rijgedrag van verdachte gedurende ongeveer een half uur lang op een tijdstip waarop zich ook veel ander verkeer op de weg bevond. Verdachte heeft zonder duidelijk doel koste wat het kost door de omgeving geracet zonder op enige wijze rekening te houden met zijn medeweggebruikers. Verdachte verkeerde bovendien onder ruime invloed van amfetamine.”

‘Zorgwekkend beeld verdachte’

Verdachte is in 2017, 2018, 2019 en 2020 vervolgd en veroordeeld voor verkeerszaken, voor twee ervan liep hij nog in een proeftijd. In 2018 was hij tijdens het inhalen met hoge snelheid in een slip geraakt en tegen een boom gebotst waardoor een inzittende van zijn eigen auto zwaar lichamelijk letsel opliep.

Psychologisch onderzoek



Een psycholoog constateert een complexe meervoudige problematiek bij de verdachte. De feiten zijn de verdachte, volgens de officier, in verminderde mate toe te rekenen. Volgens de deskundigen is er een hoog recidiverisico. De officier spreekt van een ‘zorgwekkend beeld van de persoon van verdachte’.

De officier: “Het is voor het Openbaar Ministerie evident dat verdachte een intensieve en langdurige behandeling nodig heeft voor zijn problemen. Dit is niet alleen noodzakelijk voor verdachte zelf, maar ook zeker voor bescherming van de maatschappij: wat op 14 augustus 2020 is gebeurd in Spijk en omgeving mag nooit meer gebeuren! We kunnen de maatschappij tegen verdachte beveiligen door hem een paar jaar vast te zetten en dan te hopen dat er daarna een behandeling van de grond komt. Echter zou ik aan uw rechtbank primair de optie willen voorleggen om alsnog een rapportage te laten opmaken door een psychiater, waarbij ook bijvoorbeeld de optie van een TBS met voorwaarden onderzocht kan worden. Een TBS met voorwaarden leidt tot een lagere gevangenisstraf, maar ook tot een fors verplichtend kader van een behandeling.”

“Primair is mijn verzoek dus om de zaak – na het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting vandaag en na beraad in raadkamer – te heropenen en alsnog een rapportage door een psychiater op te laten maken.”

