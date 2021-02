04-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Ziekenhuizen voeren weer meer reguliere operaties uit

Groningen - De twee ziekenhuizen in de stad kunnen sinds kort weer een groot deel van hun reguliere operaties uitvoeren. In zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis is het aantal coronapatiënten afgenomen. De meeste operatiekamers zijn weer open.