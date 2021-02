04-02-2021, Facebook politie Ommelanden Midden

Diverse fietsen gesloopt in Veendam

Veendam - Er zijn de afgelopen week meerdere fietsen gesloopt in de fietsenstalling op het station in Veendam. Er hebben zich inmiddels een aantal getuigen bij de politie gemeld die het een en ander hebben gezien.

Wat echter in het kader van een strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk is, zijn aangiftes en die heeft de politie nog niet. Mocht je je fiets op één van de afbeeldingen herkennen, of staat je fiets niet op een afbeelding maar is deze wel gesloopt op het station de afgelopen week? Dan wil de politie vragen om via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen aangifte te doen van vernieling. Zonder aangiftes kunnen zij geen onderzoek opstarten. Facebook