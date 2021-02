04-02-2021, Handhaving Groningen instagram

Verdachte van ruiten ingooien aangehouden

Groningen - De afgelopen weken zijn er meerdere vernielingen gepleegd aan gemeente panden. Hierbij werden tientallen ruiten vernield.

De verdachte die dit mogelijk zou hebben gedaan was te zien op camerabeelden. Gisteravond kwamen collega's een persoon tegen die zij herkenden als de persoon die te zien was op de camerabeelden. Hierop hebben zij contact gezocht met de Meldkamer Noord Nederland en is in samenwerking met de politie de persoon buiten heterdaad aangehouden voor deze vernielingen. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zal daar worden verhoord.

