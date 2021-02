04-02-2021, Facebook politie Ommelanden Noord

Inbraken in elf auto`s in Delfzijl

Delfzijl - Woensdagnacht is er rond en op en het Schuitenzand te Delfzijl ingebroken in verschillende auto's. Bij de politie zijn inmiddels 11 meldingen bekend.

Zij onderzoeken deze inbraken nu. De politie komt graag met u in contact als u ook slachtoffer bent of mogelijk meer van deze inbraken af weet. Mogelijk heeft u iets gezien of beschikt u over camerabeelden. Schroom dan niet en bel via 0900-8844 of maak een melding via www.politie.nl. Als u liever anoniem wil blijven neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



Voor preventie tips mbt het voorkomen van een auto inbraak kijk op