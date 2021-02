04-02-2021, archief foto & Oogtv

Zaterdagavond een klassieke winterinval

Groningen - De laatste dagen van de werkweek verlopen zacht, vanaf het weekend krijgen we te maken met een klassieke winterinval. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het bewolkt maar blijft het overwegend droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke zuidoostenwind, windkracht 2, wordt het 8 graden. In de nacht naar vrijdag komt de minimumtemperatuur op 2 graden te liggen en is er kans op vorst aan de grond. Vrijdag is het bewolkt en wordt het 5 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 3 of 4. In de loop van de dag is er kans op wat lichte regen.”Zegt Oogtv.nl.

“In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar het vriespunt. Zaterdag temperaturen eveneens rond het vriespunt. Het is bewolkt bij een aantrekkende oostenwind. In de avond en nacht perioden met sneeuw en invallende vorst tot -5 graden in de nacht.”

Een uitgebreid artikel over de invallende winter, met kans op sneeuwjacht en zeer strenge vorst, lees je in dit artikel.