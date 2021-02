03-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Cel- en werkstraffen geëist tegen trio voor rol bij hennepkwekerij

Groningen - Tegen drie mannen uit Hellum, Groningen en Bedum heeft het Openbaar Ministerie (OM) werkstraffen tot 240 uur geëist. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een bedrijfsloods in Sappemeer.

Volgens de aanklager is er dertien keer in de loods geoogst, tussen 1 maart 2015 en 26 oktober 2017. Naast de taakstraffen wil de aanklager een half jaar voorwaardelijk cel voor de mannen uit Hellum en Bedum.

Duizenden stekken en volgroeide planten

Een anonieme tip leidde eind oktober 2017 naar de loods aan de Noorderstraat in Sappemeer. Daarin werden 7400 hennepstekken en 2000 volgroeide hennepplanten aangetroffen. De loods was professioneel ingericht. Alles werd in beslag genomen en vernietigd. In de loods werd sporenonderzoek gedaan.

Beslagen en afgeplakte ramen

Het hennepteam deed vervolgonderzoek. De ramen van de loods waren deels afgeplakt en beslagen. Ook was er een luid zoemend geluid te horen. De bestelauto van de man uit Bedum werd bij het pand aangetroffen. Al snel werd duidelijk dat de huurder en de onderhuurder van het pand vermoedelijk ook betrokken waren bij het kweken van de hennep.

Financieel onderzoek

Een inval volgde, en medio 2018 werden de 51-jarige Groninger, de 52-jarige man uit Hellum en de 53-jarige Bedumer aangehouden. Na verhoor mochten ze het politiebureau weer verlaten. Ondertussen liep het onderzoek naar de mannen, waaronder ook financieel onderzoek, verder.

