03-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Afhalen in de winkel: ‘Het is in ieder geval weer een begin’

Groningen - Het demissionair kabinet heeft besloten dat de winkels volgende week weer open mogen voor het ophalen van bestellingen.

Ondernemer Erna Schuttert van Simsalabim is nog niet helemaal tevreden over de nieuwe maatregelen. Volgens haar zou personal shopping al lang moeten kunnen. De meningen onder de Stadjers zijn verdeeld. Sommigen zijn bang dat de drukte in de winkelstraten toeneemt, anderen zijn blij dat ze weer bij hun favoriete winkel terecht kunnen. Meldt Oogtv.nl woensdagmiddag. Winkels mogen open voor het afhalen van bestellingen. Klanten kunnen telefonisch of online bestellen en mogen het vier uur later komen ophalen. Niet eerder, want het kabinet wil ‘funshoppen’ voorkomen.