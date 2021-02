03-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Strafzaak verdachte neersteken ouders in Kolham binnen drie maanden van start

Kolham - Een 33-jarige man uit Groningen die verdacht wordt van het neersteken van zijn ouders in Kolham, kan de behandeling van zijn strafzaak binnen drie maanden tegemoet zien.

Dat bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting. 'Alle seinen staan op groen', aldus de officier van justitie.

Pieter Baan Centrum

De man is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het onderzoeksrapport is klaar om te worden toegevoegd aan het dossier. De verdachte werd via een videoverbinding met de rechters in contact gebracht. Hij zit vast sinds het steekincident op 24 mei vorig jaar. Dat vond plaats in de woning van zijn ouders. De slachtoffers zaten achterin de rechtszaal.

De opname in het PBC heeft lang op zich laten wachten. Door een communicatiefout en coronamaatregelen, werd de man pas laat op de wachtlijst gezet. Zodoende duurde het maanden voordat die observatie was afgerond.

