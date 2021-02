03-02-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Standkachel laat brandweer stad uitrukken

Groningen - Woensdagmorgen om 09:00 uur een melding van een autobrand aan de Barestraat in Groningen. Een passant ontdekte rook en een raar lawaai onder de motorkap van een auto die geparkeerd stond.

Daarop werd 112 gebeld. De brandweer en politie kwamen ter plaatse voor een controle. Zij concludeerden dat het ging om een standkachel, er was dus geen brand. De eigenaar is gekomen en is inmiddels met de auto vertrokken.